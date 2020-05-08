Mehmetçiğin yardımına koştuğu ihtiyaç sahibi için yapılan evin temeli atıldı

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Mehmetçiğin ihtiyaç sahibi olduğu için yardımına koştuğu kadının evinin inşaat temeli atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kuruyazı köyünde harabe evde yaşam mücadelesi veren kimsesiz kadının yardımına Mehmetçik yetişmişti. Aralarında para toplayan askerler, kadının 1 aylık mutfak masrafını karşılarken, kendisine yeni bir ev yapmak için de harekete geçti. Çınar’a bağlı Kuruyazı köyünde ikamet eten 51 yaşındaki Hayriye Ernim’in babası geçtiğimiz aylarda vefat etti. Şimdiye kadar evlenmeyen ve kimsesi bulunmayan Ernim, harabe evde yaşama tutunmaya başladı. Geçen günlerde durumdan haberdar olan Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı merkez karakolu ekipleri, Ernim’e yardım etmek için harekete geçmişti. Ernim’in 1 aylık mutfak masrafını karşılayan Mehmetçik, bununla da yetinmeyerek kadına yeni bir ev yapmak için kolları sıvadı. Kendi aralarında para toplayan Mehmetçik, civar köylerden de gönüllülük esası ile katkı vermelerini istemişti. Temeli atılan evde çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

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