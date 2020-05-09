Diyarbakır Surları'ndaki kitabeyi matkapla sökmeye çalışmışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır Surları'ndaki kitabeyi matkapla sökmeye çalışmışlar

DHA

Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burçta bulunan binlerce yıllık kitabenin, matkapla sökülüp çalınmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, binlerce yıllık tarihi yapıyla bütünleşmiş taşların, bütünlüğü bozulmayan dokuda kaldığı sürece değerli olduğunu söyledi. Milattan önce 30004000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır Surları, Çin Seddi'nden sonra doğal...

Diyarbakır Surları'ndaki kitabeyi matkapla sökmeye çalışmışlar

<br>Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burçta bulunan binlerce yıllık kitabenin, matkapla sökülüp çalınmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, binlerce yıllık tarihi yapıyla bütünleşmiş taşların, bütünlüğü bozulmayan dokuda kaldığı sürece değerli olduğunu söyledi.<br>Milattan önce 30004000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır Surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nın taşları, geçen yıl aralık ayında bilinçsizce tahrip edildi, bazı taşlar da çalındı. Surlardan sökülerek çalınan 10 kamyon taş bulunarak korumaya alınırken, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce ayrılan 13 milyon 500 bin TL ödenek ile tarihi dokunun onarımı yapılacak.<br>ÇEVRESİNİ MATKAPLA OYDUKLARI KİTABE ÇALINMAK İSTENMİŞ<br>Surlarda çalınan taşların, daha çok evlerde ve ticari yapılarda kullanıldığı biliniyor. Diyarbakır Surları'nda toplamda 82 burç bulunuyor. Her bir burcun üzerinde farklı medeniyetlere ait yazıtlar, kitabeler ve figürler yer alıyor. Bu burçlardan birinin üzerindeki binlerce yıllık bir kitabenin matkapla sökülüp çalınmak istendiği ortaya çıktı. Kitabenin etrafındaki matkap izleri ve kırılmış burç ile taşlar tüm uğraşlara rağmen kitabenin sökülemediğini gözler önüne serdi<br>'SÖKÜLEN TAŞLAR DEĞER İFADE ETMİYOR'<br>Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, taşların yapıdan söküldükten sonra bir değer ifade etmeyeceğini söyledi. Bakanlığın ve Valiliğin başarılı çalışmalarıyla daha önce çalınan taşların bulunduğunu hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:<br>"Bir insanın tarihi eserdeki taşı söküp alıp götürüp satmasını insanın aklı, hayali ve mantığı almıyor. Binlerce yıldır yapıyla bütünleşmiş o taş, yapıda kaldığı müddetçe bir önem ve bir değer arz ediyor. Yoksa onun alınıp başka yere götürülmesi, sıradan bir taştan farkı yoktur. Bu konuda hem bakanlığımıza hem valiliğimize teşekkür ediyoruz, gereken duyarlılığı gösterdiler, Diyarbakır'daki tarihi yapılara ait taşları bulup getirip istiflediler. Onlar da önümüzdeki dönemlerde tarihi yapılarda kullanılacak. Diyarbakır halkına özellikle şu çağrıyı yapmak istiyorum, şu anda elimizde büyük bir değer var, büyük bir hazine var. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bir eserdir, bizim bu esere sahip çıkmamız lazım ve bu eseri tahrip edenleri uyarmamız gerekiyor. Çünkü bu artık dünyaya mal olan bir eserimizdir, biz ne kadar sahip çıkarsak, dünya da o kadar sahip çıkacaktır."<br>'PROJE ÇALIŞMALARININ BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI'<br>Diyarbakır Surları için hazırlanan projeler ve yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. İrfan Yıldız, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından surların Mardin Kapısı'ndan, Saray Kapı'ya kadar olan kısmının kod düşürme çalışmalarına başlandığını kaydederek, "Diyarbakır Surları için özellikle son yıllarda proje ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Şu anda proje çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Özellikle son bir aydır Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından surların Mardin Kapısı'ndan, Saray Kapı'ya kadar olan kısmının kod düşürme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra akabinde peyzaj çalışmaları tamamlanacak. Projelerin birinci etabı tamamlanmıştı, ikinci etabı da kısmen yapıldı, diğeri devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından Diyarbakır Surları için bu yıl 13,5 milyon liralık bir ödenek ayrıldı, artık Diyarbakır Surları''nın onarımlarına da başlanacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA<br>2020-05-09 10:08:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli gencin akülü sandalye hayali gerçeğe dönüştü
YEREL HABERLER Engelli gencin akülü sandalye hayali gerçeğe dönüştü
Diyarbakır'da kuaför ve berberler hizmete hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuaför ve berberler hizmete hazır
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler ...
HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine 2 gün ara verdi
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler kısıtlama nedeni ile eylemlerine ...
Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş ...
Mehmetçiğin yardımına koştuğu ihtiyaç sahibi için yapılan evin temeli atıldı
YEREL HABERLER Mehmetçiğin yardımına koştuğu ihtiyaç sahibi için ...
Su taşkını riski olan bir mahalleye daha beton boru hizmeti
YEREL HABERLER Su taşkını riski olan bir mahalleye daha beton boru ...
Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam ...
HDP önündeki eylemde 249'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 249'uncu gün
Diyarbekirspor’da hazırlıklar başlıyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da hazırlıklar başlıyor
Prof. Dr. Çoksüer: "Türkiye Korona virüs mücadelesinde bütün dünyaya örnek oldu"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çoksüer: "Türkiye Korona virüs ...
Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda yabani ot temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda yabani ot ...
HDP önündeki evlat nöbeti 249’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti 249’uncu gününde
Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske ...
Radikal’den eğitime tam destek Ders dışında etkinlikler de online veriliyor
YEREL HABERLER Radikal’den eğitime tam destek Ders dışında ...
Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, berber ve kadın kuaförleri ile bir ...
Ceylan Karavil Park AVM 11 Mayısta kapılarını ziyaretçilerine açıyor
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM 11 Mayısta kapılarını ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin lira bütçe (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki talan için 13 milyon 500 bin ...
Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe Lice ve Kocaköy ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe Lice ve ...
Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kulp'ta Trafik Haftası etkinlikleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X