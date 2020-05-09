Uyuyan köpeğe köfte sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan ve kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin başucuna bir hayvansever tarafından köfte bırakıldı.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'da, cadde ve sokaklarda insan sessizliği sürüyor. Boşalan cadde ve sokaklarda sokak hayvanları görülürken, kaldırımda uyuyan bir köpeğe hayvansever tarafından köfte servisi yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle haber takibi yapan gazeteciler, uyuyan köpek ve baş ucundaki köfteyi fotoğrafladı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA<br>2020-05-09 12:37:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.