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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü Eylemdeki anneler günlerini evlatlarını beklerken buruk geçiriyor Annelerin en büyük hediyeleri evlatlarına kavuşma hayali

İHA

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldıkları için HDP il başkanlığı önünde nöbet tutan anneler buruk bir 'Anneler Günü' yaşıyor. Evlat nöbetindeki anneler günlerini buruk geçirirken, anneler kendilerine verilecek en büyük hediyenin çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü Eylemdeki anneler günlerini evlatlarını beklerken buruk geçiriyor Annelerin en büyük hediyeleri evlatlarına kavuşma hayali

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırıldıkları için HDP il başkanlığı önünde nöbet tutan anneler buruk bir 'Anneler Günü' yaşıyor. Evlat nöbetindeki anneler günlerini buruk geçirirken, anneler kendilerine verilecek en büyük hediyenin çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır'da 250 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasından dolayı eylemlerine 2 gün ara veren anneler buruk bir anneler gününe giriyor. Evlat özlemiyle anneler gününü unuttuklarını aktaran anneler, günlerini yaşamak için evlatlarını istiyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ anneler gününün hiç iyi geçmediğini aktararak “Anneler Günü bizim evladımız yok yanımızda, hiç iyi geçmiyor, ne anneler günü nede bayramımız var. Çocuklarımız gelince o zaman anneler günümüz olur mutlu oluruz. En büyük hediye çocuklarımızdır bize. Mutlu, huzurlu değiliz. Bayramlar bize zehir, zindan anneler günümüz yok” dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan anne Zümrüt Salim, mutlu olmadıklarını her gün ağladıklarını kaydetti. Salim, “Anneler Günü fakat bizim için anneler günü yok, ne zaman çocuklarımız gelirse o zaman anneler günü vardır, mutlu değiliz hep ağlıyoruz çocuklarımız için. HDP’ye sesleniyorum çocuklarımızı nasıl götürdüyse öylede geri getirsinler” diye konuştu.

"Ne Anneler Günü ne bayramımız var"
7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, ise Anneler Gününü unuttuklarını vurguladı. Mutlu, “Biz anneler gününü bilmiyoruz, anneler gününü unutmuşum. Ne bayram var ne anneler günü, kızım Şeyma beni görüyor ve duyuyorsan çık gel kaç ay oldu seni bekliyorum” şeklinde konuştu.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, kendi annesinin gününü kutlamadığını ve kimsenin kendi Anneler Gününü kutlamasına izin vermediğini dile getirdi. Öğrünç, “Anneler Gününü ben yaşamadım, yavrum gidip benden koptu, anneler günü gelmiş ise banane, bu beni etkilemez. Hastalık için ölümü göze aldım Baran'ımı almadan gitmiyorum. Anneler gününü kutlamıyoruz, kendi anneminkini bile kutlamıyorum yavrum yanımda değil. Anneler gününü ne yapacağım” dedi.

“Her Anneler Gününde bize çiçek getirirdi”
Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir de her Anneler Gününde oğlunun çiçek aldığını söyleyerek gittiğinden beri kimsenin kendisine çiçek almadığını kaydetti. Demir, “Çok acı bir gündür, benim için sanki bugün ölüm günü Anneler Günü değil, oğlum her Anneler Gününde bize çiçek getirirdi, oğlum gittiğinden beri kimse bana çiçek getirmedi. Çiçeğini kutuya katıp sakladım, her Anneler Gününde o çiçekleri kokluyor ağlıyorum. Oğlum kurban olayım sana bana bir mesaj gönder sesini duyayım” diye konuştu.

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