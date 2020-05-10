Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz

<br>Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimi, 3 çocuk annesi Rahime Alp (40), Anneler Günü mesajında, "Hemşire demek zaten anne demektir. Bu süreçte hemşirelerimiz büyük özveriyle çalıştı. Kimi yurtta kimi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular. Koronavirüsten daha güçlüyüz" dedi.<br>Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Pandemi Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, Anneler Günü'nde de mesailerini sürdürdü. Koronavirüs tedavisinde özveriyle çalışan hemşirelerin Anneler Günü mesajı ise 'Koronavirüsten daha güçlüyüz' oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin başhekimi Rahime Alp, koronavirüs salgını ortaya çıktığı anda hastanede güçlü hemşire kadrosunu kurduklarını belirterek, salgınla mücadelede hemşirelerin ön saflarda yer aldığını söyledi. <br>'KİMİ YURTTA KİMİ MİSAFİRHANELERDE KALDI'<br>Hemşirelerin özveriyle çalıştıklarını anlatan Alp, birçoğunun evlerine gidemediği için yurt ve misafirhanelerde kaldıklarını söyleyerek, "Bu süreçte görevlendirmeler yapmak bizim için çok zordu. Sadece çalışanlar açısından değil idareciler açısından da bu süreci yönetmek çok zordu. Görevlendirdiğimiz herkesin arkasında aileleri vardı, çocukları vardı. Süt emziren annelerimiz vardı. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak uygun kişileri görevlendirmeye çalıştık. Bu süreçte hemşirelerimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Kimi yurtta kimi misafirhanelerde kaldı. Görevlerini tamamladıktan ve izolasyon süreleri de bittikten sonra ailelerine kavuştular" dedi.<br>'HEMŞİRE DEMEK ANNE DEMEKTİR'<br>Hemşireler olarak koronavürsten daha güçlü olduklarını dile getiren Alp, "Çok iyi bir ekibiz. Hemşire demek zaten anne demektir. Literatüre baktığımız zaman zaten hemşirenin anlamı kız kardeş ve anne olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte hem tüm hemşirelerimizin hem de annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum ve herkese çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Benim de 3 çocuğum var. Çocuklarımı görebiliyorum, eşim de çalışıyor. Çocuklarımıza eve girişteki o sarılma anlarımız yok. Onlara sarılamıyoruz. Mesafemizi koruyarak giriyoruz eve. Bütün hijyeni sağladıktan sonra onlarla ancak irtibata geçebiliyoruz" diye konuştu.<br>'HEMŞİRELER SAĞLIĞIN DİNAMOSU'<br>Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fesih Aktar ise hemşirelerin sağlığın dinamosu olduğunu belirterek, "Bu sistemin yürütülmesini sağlayan güvenlikçisinden temizlik elemanlarına, ambulans şoföründen morg görevlisine kadar çok büyük bir özveriyle bu süreci yürüttüler. Sürdürmeye de devam ediyorlar. Bilim Kurulu'muz, il pandemi kurullarımız, valiliğimiz, rektörlüğümüz, başhekimliğimizle gerçekten büyük bir hizmet içerisinde bu süreci yürütmeye çalıştık. Annem başta olmak üzere anne olan sağlık çalışanları, onların anneleri ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar ellerinden öperim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-10 10:08:29<br>

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