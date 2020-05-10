Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene doğum günü sürprizi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden çıkamayan amca ve yeğene sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'tan sonra Türkiye'de de yaşamı olumsuz etkileyen yeni tip korona virüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götüren Bağlar Belediyesi ekipleri, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Bu anlardan biri de Bağcılar Mahallesinde yaşayan Altun ailesi ile oldu. Gece saatlerinde Bağlar Belediyesi çağrı merkezini arayarak doğum günleri olduğu için yeğeni ve kendisi için pasta talep eden Yunus Altun yardım istedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile korona virüs sürecinde oluşturulan ekipler, hemen harekete geçerek 19 yaşındaki amca Yunus Altun ve 2 yaşındaki yeğeni Uğur Eymen Altun'a doğum günü pastası götürdü. Kapıyı açtığında karşısında Bağlar Belediyesi ekiplerini ve pastayı gören Altun ailesi, büyük şaşkınlık yaşayarak Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ve zabıta ekibine teşekkür etti.

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