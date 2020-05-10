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Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile hasret giderdi

İHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına kendileri için bugün verilen 4 saatlik arayla birlikte dışarı çıkıp arkadaşları ile hasret giderdi.

Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile hasret giderdi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına kendileri için bugün verilen 4 saatlik arayla birlikte dışarı çıkıp arkadaşları ile hasret giderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı. Bugün saat 11.00'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkıp güzel havanın keyfini çıkarttı. Yaklaşık 2 ay boyunca 'evde kal' çağrısına uyduğunu belirten Fahri Aydın, "Bende kalp rahatsızlığı var ve şeker hastasıyım, Artık dizlerim tutmuyordu bugün dışarı çıktım biraz nefes aldım, çok mutluyum. Bankamatikte paramı çekip gündelik ihtiyaçlarımı karşılama fırsatı da buldum" dedi.
Ahmet Tunç isimli vatandaş da "Öncelikle hasta olanlara Acil şifalar diliyorum, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün dışarı çıktık ve çok mutluyum. Az da olsa temiz hava alma fırsatı buldum. İnşallah bu kara günler biter ve eskisi gibi sürekli gezip dolaşırız" diye konuştu.
Yaşlılar, Yeni ve Turgut Özel mahallelerinde caddeleri gezerek birbirleri ile hasret giderdi. Yaşlılar, maske takarak sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi.
Kısıtlama bugün saat 15.00'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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