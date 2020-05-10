Başkan Beyoğlu'ndan Anneler Gününde şehit annelerine anlamlı ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anneler Gününde şehit annelerini evlerinde ziyaret edip çiçek ve hediye takdim etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anneler Gününde anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Şehit polis memuru Şehmus Karakut'un annesi Enzile Karakut ve şehit uzman çavuş Mikail Daşçı'nın annesi Fatma Daşçı'yı evlerinde ziyaret eden Beyoğlu, çiçek ve hediye takdim edip anneler gününü tebrik etti. Başkan Beyoğlu'nun ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlerin anneleri ve yakınları anlamlı buldukları ziyaret için Beyoğlu'na teşekkür etti. Beyoğlu, Anneler Gününde ayrıca birçok kadını ziyaret edip çiçek takdim etti. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam 50 gün sonra dışarı çıkabilen kadınlar bu jest nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Annelerle sohbet eden Başkan Beyoğlu, “İnsanlık ve ülkemiz korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Anneler Günü bu yıl böyle bir döneme denk geldi. Biz de şehitlerimizin kıymetli annelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik ve her konuda yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Peygamber efendimizin hadislerinde cennetin ayaklarının altında olduğunu buyurduğu annelik inancımız gereği kutsaldır. Şehitlerimizin annelerinin yanı sıra birçok annemizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık” dedi.

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