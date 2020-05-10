50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktılar

<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktı. Sokağa çıkanlar, Diyarbakır'daki parklara akın ettiler.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgının önlemek amacıyla 21 Mart günü 65 yaş ve üstü ve kronik hastaların sokağa çıkması yasaklandı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 65 yaş üstü ve kronik hastaların pazar günü 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla sokağa çıkabileceği duyuruldu. Diyarbakır'da saat: 11.00'i gösterirken, 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalar, dışarıya akın etti. <br>50 günden sonra evinden çıktığını anlatan Mehmet Emin Ceylan (70), kendilerine böylesi bir imkanı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-05-10 15:13:44<br>

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