Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret 

<br>Mücahit YOLCUMehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit güvenlik güçlerinin annelerini evlerinde ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.<br>Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anneler Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit polis memuru Şehmus Karakut'un annesi Enzile Karakut ve şehit Uzman Çavuş Mikail Daşçı'nın annesi Fatma Daşçı'yı evlerinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu, çiçek ve çeşitli hediyeler götürdü. <br>Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını söyleyen Beyoğlu, "İnsanlık ve ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Aynı zamanda mübarek ramazan ayını idrak ediyoruz. Anneler Günü bu yıl böyle bir döneme denk geldi. Biz de şehitlerimizin kıymetli annelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik ve her konuda yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Peygamber efendimizin hadislerinde cennetin ayaklarının altında olduğunu buyurduğu annelik inancımız gereği kutsaldır. Şehitlerimizin annelerinin yanı sıra birçok annemizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık" dedi.<br>Şehitlerin anneleri ve yakınları da anlamlı buldukları ziyaret için Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.<br>Başkan Beyoğlu, ayrıca 50 gün sonra dışarı çıkan 65 yaş ve üstü kadınlara gül dağıtarak, Anneler Günü'nü kutladı. <br> DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-05-10 16:16:20<br>

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