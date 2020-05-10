Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı

İHA

Türk Kılızayı Diyarbakır Şubesi tarafından Çınar ilçesinde maddi durumu yetersiz 160 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı

Türk Kılızayı Diyarbakır Şubesi tarafından Çınar ilçesinde maddi durumu yetersiz 160 aileye gıda yardımı yapıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkar ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere bir destek de Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesinden geldi. Kızılay üyeleri, Çınar ilçesinde 160 aileye gıda yardımında bulundu. Türk Kızılayı Çınar temsilcisi Mehmet Salih Yalçın, gerek devlet gerek halk olarak bu zor günlerde hep birlikte güçlü olmayı bildiklerini söyledi. Yalçın, "Halka yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor. En kısa zamanda bu zor süreci de hem devlet hem millet olarak aşacağız. İnsanların yüzündeki mutluluk ve dilindeki dua bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin annenin gününü kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin annenin ...
Dicle ve Eğil'de şehit anneleri unutulmadı
YEREL HABERLER Dicle ve Eğil'de şehit anneleri unutulmadı
Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığından evlat nöbetindeki annelere çiçek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığından evlat ...
Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret 
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret 
50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktılar
YEREL HABERLER 50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktılar
Başkan Beyoğlu'ndan Anneler Gününde şehit annelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan Anneler Gününde şehit annelerine ...
Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ...
Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile hasret giderdi
YEREL HABERLER Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile ...
Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da 65 ve üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarttı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 65 ve üstü vatandaşlar güzel havanın ...
Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik ...
Başkan Beyoğlu’ndan mahalli sanatçılara anlamlı destek
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan mahalli sanatçılara anlamlı ...
Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene ...
Bağlar Belediyesi, mevcut parkları yenileyip ilçeye yeni parklar kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, mevcut parkları yenileyip ilçeye ...
Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve ...
Diyarbakır’da bir lokanta 450 aileye yemek dağıttı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir lokanta 450 aileye yemek dağıttı
Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz
YEREL HABERLER Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten ...
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır’da kaynana dehşeti
YEREL HABERLER Kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır’da ...
Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor
Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması gününde 5 mezranın yolunu tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması gününde 5 ...
Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ekmek kapıda teslim edildi
YEREL HABERLER Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ...
Diyarbakır'da bir köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir köy karantina altına alındı
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler Günü Eylemdeki anneler günlerini evlatlarını beklerken buruk geçiriyor Annelerin en büyük hediyeleri evlatlarına kavuşma hayali
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin buruk Anneler ...
Büyükşehir belediyesi kaçak hafriyata izin vermiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi kaçak hafriyata izin vermiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X