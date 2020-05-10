Dicle ve Eğil'de şehit anneleri unutulmadı

Diyarbakır’ın Dicle ve Eğil ilçelerinde şehit anneleri ile 100 yaşını geçmiş kadınlar ziyaret edilerek, Anneler Günü kutlandı.

Dicle’de Anneler Gününde şehit annelerini evlerinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin de, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şehit annelerinin Anneler Gününü kutlayarak, "Annemin, çocuklarımın annesinin, annelerinizin Anneler Günü kutlu olsun. Başta şehit anaları olmak üzere, evladını kaybetmişlerin Anneler Günü kutlu olsun. Annesini kaybedenleri, Allah cennette kavuştursun" dedi.

Eğil ilçesinde de şehit anneleri unutulmadı. Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, şehit ile gazi annelerini ve 100 yaşını geçmiş kadınları evlerinde ziyaret ederek, onların da Anneler Gününü kutladı. Şehit annelerini evinde ziyaret eden Kaymakam Arslan, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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