Yenişehir’de evde kalan vatandaşlara konser

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yenişehir’de evde kalan vatandaşlara konser

İHA

Diyarbakır Yenişehir ilçe Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığı 10 Mayıs Anneler Günü ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara sokak ortasında konser düzenlenirken, konseri izleyen vatandaşlar evlerinden alkışla eşlik etti.

Yenişehir’de evde kalan vatandaşlara konser

Diyarbakır Yenişehir ilçe Belediyesi ve ilçe Kaymakamlığı 10 Mayıs Anneler Günü ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara sokak ortasında konser düzenlenirken, konseri izleyen vatandaşlar evlerinden alkışla eşlik etti.
Yenişehir ilçe Belediyesi bando takımı, yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve 10 Mayıs Anneler günü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için konser verdi.
Yenişehir ilçesi Toplu Konut semtinde Bando ekibince hazırlanan ‘’Yenişehir Evde Kal’’ parçası ile eyvan grubu sahne aldı. Evde kal şarkısıyla başlanan konser Kur’an tilaveti ve ilahiler ile devam etti.
Toplu konut semtinde oturan vatandaşlar ise balkonlarına çıkarak Yenişehir ilçe Belediyesi Bando ekibi ve Eyvan grubunun okuduğu eserlere eşlik ederek alkışlarla destek verdiler.
Yaklaşık 2 saat devam eden ve havadan da görüntülenen konser, ilahiler ve Diyarbakır türküleri ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve ...
Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Kulp Vefa Sosyal Destek Grubundan Anneler Günü ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin annenin gününü kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin annenin ...
Dicle ve Eğil'de şehit anneleri unutulmadı
YEREL HABERLER Dicle ve Eğil'de şehit anneleri unutulmadı
Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı
Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığından evlat nöbetindeki annelere çiçek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığından evlat ...
Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret 
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret 
50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktılar
YEREL HABERLER 50 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıktılar
Başkan Beyoğlu'ndan Anneler Gününde şehit annelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan Anneler Gününde şehit annelerine ...
Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Karamehmetoğlu'ndan Anneler Gününde anlamlı ...
Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile hasret giderdi
YEREL HABERLER Kulp’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar birbirleri ile ...
Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da 65 ve üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarttı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 65 ve üstü vatandaşlar güzel havanın ...
Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik ...
Başkan Beyoğlu’ndan mahalli sanatçılara anlamlı destek
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan mahalli sanatçılara anlamlı ...
Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden sokağa çıkamayan amca ve yeğene ...
Bağlar Belediyesi, mevcut parkları yenileyip ilçeye yeni parklar kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, mevcut parkları yenileyip ilçeye ...
Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve ...
Diyarbakır’da bir lokanta 450 aileye yemek dağıttı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir lokanta 450 aileye yemek dağıttı
Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten daha güçlüyüz
YEREL HABERLER Başhemşireden Anneler Günü mesajı: Koronavirüsten ...
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır’da kaynana dehşeti
YEREL HABERLER Kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır’da ...
Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışıyor, Diyarbakır yeşilleniyor
Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması gününde 5 mezranın yolunu tamamladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması gününde 5 ...
Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ekmek kapıda teslim edildi
YEREL HABERLER Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X