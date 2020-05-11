Diyarbakır'da vatandaşlar kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

Diyarbakır'da vatandaşlar, Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı. Bağlar ilçesinde bulunan Yenihal kavşağında açılan çadıra gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile kan bağışı oranında azalma yaşandı. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'da vatandaşlar çağrıya duyarsız kalmayarak kan bağışında bulundu. Akşam saatlerinde Yenihal kavşağında açılan Kızılay çadırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışı planlama uzmanı Süleyman Koş, sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği andan itibaren Diyarbakır halkının kan bağışı yapmak için sıraya girdiğini söyledi. Koş, "Kan stoğu eksikliğinden dolayı yapılan bu çağrıya duyarsız kalmayan Diyarbakır halkı bizi umutlandırdı. Kan bağışı yapan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan çağrımızı yenilemek istiyoruz, tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Unutmamalıyız ki yapılan her bir kan bağışı bir hayat kurtarmak demektir" dedi.

Kan bağışında bulunan Hidayet Bengü ise vatandaşların hiçbir çağrıya duyarsız kalmadığını söyledi. Bengü, "Kan bağışında bulunduk. Kan bağışı hayat kurtarıyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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