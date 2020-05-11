Diyarbakır'da kısıtlama bitti, vatandaşlar soluğu dışarıda aldı

Diyarbakır’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 24 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabahın erken saatlerinde Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu. Polisler araç giriş ve çıkış ile kimlik kontrolleri yapmaya devam etti. Kısıtlamanın devam ettiği 2 gün boyunca sakin olan yollar araçlarla dolarken, kısıtlama sonrasında alışveriş için market ve pazarları dolduran vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

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