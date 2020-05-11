Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ödüllü bilgi yarışması düzenliyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla ödüllü Diyarbakır temalı online bilgi yarışması düzenliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok alanda çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ödüllü online bilgi yarışması düzenliyor. Vatandaşların evlerinde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla 16 Mayıs’ta başlayıp 5 Haziran’da bitecek yarışma kentin kültür, sanat, edebiyat, tarihi, mutfağı ile doğal güzelliklerini konu alacak.

16 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan, ödüllü online bilgi yarışmasının büyük finali ise 9 Haziran’da yapılacak. 21 gün boyunca devam edecek olan ve her gün saat. 21.21’de başlayacak olan online bilgi yarışmasında günün birincisine ödül olarak tablet verilecek. 21 günün sonunda birinciler arasında final yarışması yapılacak ve finalde en başarılı yarışmacıya ödül olarak cep telefonu armağan edilecektir. 16 Mayıs’ta start alacak olan yarışmada yer almak isteyenler saat 21.21’de www.yarisma.teknorjin.com adresi üzerinden katılım sağlayabilecek.

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