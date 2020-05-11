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Öter'den Silvan'a Anadolu Lisesi müjdesi

İHA

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, yeni eğitim ve öğretim sezonunda kentte Cumhuriyet Anadolu Lisesinin eğitim hayatına başlayacağı müjdesini verdi.

Öter'den Silvan'a Anadolu Lisesi müjdesi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, yeni eğitim ve öğretim sezonunda kentte Cumhuriyet Anadolu Lisesinin eğitim hayatına başlayacağı müjdesini verdi.
Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, ilçede Anadolu Lisesi açılması için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını kaydetti. 20202021 eğitim ve öğretim yılında Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin öğrenci kabul etmeye başlayacağını ifade eden Öter, Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesinin YİBO kampüsünde yapımı yeni biten 24 derslikli yeni binasına taşınacağını vurguladı. Boşalacak olan Şehit Özkan Özendi İmam Hatip Ortaokulu binasında 22 derslik Cumhuriyet Anadolu Lisesi olacağını aktaran Öter, "Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi başvurumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilerek 20202021 eğitim ve öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak. Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesi de ise Kız İmam hatip Ortaokulu açılacak. Yeni binasında eğitim verecek olan İmam Hatip Lisesi bünyesine Erkek İmam Hatip Ortaokulu da açılacak. Silvan'ın eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Silvan'a kazandırdığımız Cumhuriyet Anadolu Lisesi tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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