Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı

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Diyarbakır Çınar karayolu üzerinde bir kamyonet, seyir halindeyken alev aldı. Şoför, cayır cayır yanan araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay Çınar yolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören şoför, kamyonetten atlayarak kurtulurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetin yanması nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın söndürülmesi sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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