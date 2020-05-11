Diyarbekirspor teknik heyeti ve futbolcularına korona virüs testi

TFF 3. Lig 3. Grupta yer alan Diyarbekirspor, Futbol Federasyonunun haziran ayı ikinci haftasında ligleri başlatma kararından sonra kentte toplanarak idmanlara başladı. Günde tek idman yapan teknik heyet ve futbolcular bugün TFF'nin açıkladığı futbola dönüş protokolü çerçevesinde yenip tip korona virüs testinden geçti.

Diyarbakırspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, lig öncesinde sağlıkla ilgili tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Avşar, “İlk günden beri devletimizin ilgili kurulları ve Futbol Federasyonu tarafından sağlık koşulları esas alınarak verilen tüm kararlara saygılı olduğumuzu beyan ediyoruz. Mücadeleden hiç bir zaman kaçmadık ve kaçmayız. Futbolcu ve teknik heyetimiz federasyonun ilan ettiği futbola dönüş protokolü kapsamında korona virüs testinden geçti. Bu konuda sağlamış olduğu destek ten dolayı Diyarbakır İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin'e teşekkür ediyoruz” dedi.

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