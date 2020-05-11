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Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan Hemşireler Günü kutlaması

İHA

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, hemşirelerin gününü kutladı.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan Hemşireler Günü kutlaması

MemurSen Diyarbakır İl Başkanı ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, hemşirelerin gününü kutladı.
Hemşirelerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu kaydeden Ensarioğlu, büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılandığını söyledi. Ensarioğlu, “Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir. SağlıkSen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir. Elbette hemşire arkadaşlarımız dahil, sağlık çalışanlarının tamamı, artık bazıları kronikleşen daha başka sorunlarla da mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sorunları görmezden gelmek, ötelemek, yok saymak sağlık çalışanlarının ağır iş yükünü artırıp, ümitsizliklerini derinleştireceği gibi yürütülen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlık hizmetleri kutsaldır ve ihtiyaç duyan herkes hak ettiği hizmeti, onurluca almak mecburiyetindedir” dedi.

“Sağlık çalışanlarının sorunlarının acilen çözüme kavuşturulması gerekir”
Sağlık çalışanlarının sorunlarının acilen çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Ensarioğlu, “Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalı. Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4B’liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar vb. kadroya geçirilmeli. 3600 ek gösterge sağlık çalışanları için lüks değil, haktır. Verilen sözler tutulmalı, 3600 branş ayırımı yapılmadan, bütün sağlık çalışanlarını kapsayarak çıkarılmalı. Sağlıkta Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli, şiddet yapanın yanına kar kalmamalı. Sınavını sahada hakkıyla veren sağlık çalışanları, Unvan Değişikliği Sınavından muaf tutulmalı. Bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız yapılmalı. Fedakar sağlık çalışanlarının çocukları, kreşlerde güven içinde kalmalı. Hastanelerde 24 saat esaslı kreş hizmeti verilmeli. Lisans tamamlama hakkı 2014 sonrası mezunlara da tanınmalı, fırsat eşitliğindeki zaman engeli kaldırılmalı. SağlıkSen olarak bu sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Günü dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor, fedakar ve cefakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz” diye konuştu.

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