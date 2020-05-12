Diyarbakır’da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, tedbirler devam etti

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Diyarbakır’da seyahat kısıtlaması sona erdi, jandarma ekipleri kente giriş ve çıkışlarda kontrollerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir GirişÇıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması 11 Mayıs saat 24.00'dan itibaren sona erdiğini açıkladı. Diyarbakır’da saatler 24.00’ı gösterince jandarma ekipleri Şanlıurfa yolu Pirinçlik Karakolunda ekipler geçişlere izin verirken tedbirler kapsamında ateş ölçümü, maske kontrolü ve sosyal mesafe uyumu hakkında vatandaşları kontrollü geçiş sağlamasına özen gösterdi.

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