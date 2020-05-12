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Kızılay'dan maddi durumu düşük ailelere yardım

İHA

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, Çınar ilçesinde maddi durumu düşük 250 aileye yardımda bulundu.

Kızılay'dan maddi durumu düşük ailelere yardım

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, Çınar ilçesinde maddi durumu düşük 250 aileye yardımda bulundu.
Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, Çınar'da 150 aileye gıda yardımı ve alışveriş kartı, 100 ailenin hesabına da 400 lira para yatırarak 250 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu. Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, yoksul vatandaşlara yardımlarına devam edeceklerini kaydetti. Işık, "Bugün Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan yoksul ailelerimize yardım faaliyetinde bulunmak için geldik. Yaklaşık 40 kişilik ekibimiz ile beraber yetim, yaşlı, engelli, hasta ve fakir ailelerimize yardımda bulunduk. Bu ailelerimize yaklaşık 40 kişilik bir ekiple birlikte gıda kolileri, kavurma, alışveriş kartı, çocuk bezi, çikolatalardan oluşan çocuk kitlerini götürüp sevinçlerine ortak olduk. Yaklaşık 150 ailemizi Ramazan ayının sokağa çıkma yasağının olduğu bugününde sevindirmeye çalıştık, sevinçlerine ortak olduk. Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan diğer STK'lar ile beraber bu çalışmaları yürütmeye gayret ettik. Bu kapsamda inşallah diğer ilçelerimizde de faaliyetlerimiz devam edecek. Yine Çınar'da özellikle yoksul ailelerimizin yaklaşık 100'e yakın kesimine de 400 lira hesaplarına aktarmaya başladık. 100'ün belki üzerine çıkacağız, bu 400 liralık yardım faaliyetlerimiz devam edecek. Nasip olursa ilerde yapılan bağışlarla beraber biz bu bağış potansiyelimizi artırarak yardım faaliyetlerimizi daha yukarılara götürmeye çalışacağız. Buradan bu bağışları yapmamıza katkı sunan tüm bağışçılarımıza, özellikle Diyarbakır'ımızın bağışçılarına teşekkür etmek istiyorum, var olsunlar, sağ olsunlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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