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Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesinde dün gece saatlerine kadar çeşitli yerlerde devam eden ve 2 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesinde dün gece saatlerine kadar çeşitli yerlerde devam eden ve 2 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.
Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208., 255. ve 41. sokaklarında meydana geldi. Aralarında motosiklet kazasından dolayı husumet başlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Şehmuz A. ve İzzettin E. hayatını kaybederken, Hatip A., Orhan A., Fikri A., Cihan Ç., Nazlı E. ve 6 yaşındaki Yücel E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Diyarbakır İ Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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