Diyarbakır 4 günlük kısıtlamadan muaf tutuldu

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından açıklanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır’ın muaf tutulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 16171819 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı. Alınan karar sonrası resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16171819 Mayısta sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Vali Güzeloğlu, “Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır ilimiz genelinde; Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16171819 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır. Lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam” dedi.

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