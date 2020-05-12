Diyarbakır'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

<br>DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-19 Mayıs günlerinde kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu. <br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam, 16-19 Mayıs'ta bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve Diyarbakır dahil 9 kentte sürdürülen seyahat kısıtlamasının ise kaldırıldığını açıkladı. Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'ın, 16-19 Mayıs günlerinde ise kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını belirterek, "Diyarbakır ilimiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır, lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır <br>2020-05-12 11:56:38<br>
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