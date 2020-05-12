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Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Çocuğu dağa kaçırılan Celil Begdaş: "Onlar 500 bin liralık araca biniyor, benim oğlum ise taş üstünde yatıyor"

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 253 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş'ın makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi. Ailelerden Celil Begdaş, "Onlar 500 bin liralık araca biniyor, benim oğlum ise taş üstünde yatıyor" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Çocuğu dağa kaçırılan Celil Begdaş: "Onlar 500 bin liralık araca biniyor, benim oğlum ise taş üstünde yatıyor"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 253 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, HDP'li milletvekili Meral Danış Beştaş'ın makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi. Ailelerden Celil Begdaş, "Onlar 500 bin liralık araca biniyor, benim oğlum ise taş üstünde yatıyor” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 253'üncü gününe girdi. Aileler eyleme devam ederken HDP'li milletvekillerinin parti binasına makam araçlarıyla gelmesine tepki gösterdi. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılında Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayısta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunarak, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın lüks makam aracıyla parti binasına gelmesine tepki gösterdi. Onların 500 bin liralık araca bindiğini, oğlunun ise taş üstünde yattığını aktaran Begdaş, "Böyle bir Kürtçülük mü, siyaset mi olur, yazıklar olsun onlara. Ben burada vicdanı olan bütün insanlara sesleniyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez’i bayramdan sonra buraya gelsin. Gelsinler evlatlarımızı bu dinsiz ve imansızlardan alalım artık dayanacak gücümüz kalmadı. Burada ciğerimizi aldılar, parçaladılar Allah onlarında ciğerlerini alsın. Hepsi gariban kesim, bindikleri araca bak utanmadan bize gıcıklık yapıyor, biz bunlara oy verdik, evimizi yıkmalarını mı söyledik, hayır. Tutturmuşlar siyasi parti diye, siyasetinizi mecliste yapın, halkın çocuklarından ne istiyorsunuz. Çekin artık elinizi çocuklarımızın üzerinden" dedi.

"Devletten maaş alarak devlete ve Kürt ailelere karşı cephe alıyorlar"
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için 253 gündür eylemine devam ettiğini aktaran Süleyman Aydın ise, "Eylemimizin 253'üncü günü, HDP İl Başkanlığı önündeyiz. HDP'li milletvekilleri buradan girip çıkıyorlar bazen de arka kapıyı kullanıyorlar, burada bizi görmezlikten geliyorlar. Meclisin araçlarıyla geliyorlar, devletin maşını alarak devlete ve Kürt ailelere karşı cephe alıyorlar. Bunlarda hiç vicdan yok, bütün Türkiye bilsin ki bunlar Kürtlerin milletvekilleri değil, bunlar PKK ve Kandil'in vekilleridir. HDP'li milletvekillerinde vicdan varsa destek verirler, vermiyorlarsa da istifa etsinler, bütün Kürt halkı bunların iç yüzünü görmüş. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradayız, getirsinler eylemi sonlandıracağız" diye konuştu.

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