İnekler tarlaya girdi, taşlı sopalı kavga çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ineklerin tarlaya girmesi sonucu çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.



Olay, Çınar ilçesi Şeyhçopan ve Özyar köylüleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, ineklerin ekili tarlaya girmesi sonucu köylüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.