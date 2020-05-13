81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı. <br>Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-05-13 16:51:25<br>

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