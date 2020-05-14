Bağlar Belediyesi mahallenin 20 yıllık asfalt sorununu çözdü

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte uzun yıllardır asfaltlanmayan yerleşim yerlerini sıcak asfalt ile tanıştırmaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğinde yıllardır asfaltlanmayan yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmeye devam ediyor. 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesinden sonra 20 yıldır asfalt çalışması yapılmayan 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyübi Mahallesini de sıcak asfalt hizmeti ile tanıştırıldı. Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile cadde ve sokakları asfaltlayan Bağlar Belediyesinin yıllar sonra gerçekleştirdiği hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Selahattin Eyyubi Mahallesi sakinleri ve çevredeki esnaflar, asfalt çalışmasını takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.



“Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda hizmete devam ediyoruz”

Asfalt dökme makinesinin üstüne çıkan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir süre çalışmaları izleyerek ekiplere direktifler verdi. Sırada bekleyen başka yerleşim yerleri olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Belediyelerin siyaset değil hizmet üretme yerleri olduğunu her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizdiği bu kutlu hizmet mücadelesinde milletimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz. Hizmete hasret kalan tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızı asfaltlamayı sürdüreceğiz. Aşkla koşan yorulmaz şiarıyla yola devam diyoruz” dedi.

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