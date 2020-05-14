Eğil Kaymakamı İdris Arslan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yardım çalışmalarına katıldı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Diyarbakır'ın Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, ilçede görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardım çalışmalarına katıldı.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle beraber, korona virüs mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Arslan, ziyaret ettiği vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletip, durumları hakkında bilgi aldı. Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Arslan, bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacaklarını söyledi.

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