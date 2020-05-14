Silvan'da elektrik ekipleri arızalara anında müdahale ediyor

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Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (Dicle Elektrik) Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arıza ekibi abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Silvan ilçe merkezi Gazi Caddesi üzerinde oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden Dicle elektrik arıza onarım bakım personellerinden oluşan ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Silvan ilçe merkezinde oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden arıza onarım bakım ekibi 7/24 görevini yaparken, özellikle cadde ve sokaklarda meydana gelen arızalara anında müdahale ederek arızları gideriyor.

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