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Silvan’da bin 200 yıllık ’Gülan’ bayramı korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bin 200 yıldır kutlanan en eski geleneklerden biri olan 'Gülan' bayramı korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Silvan’da bin 200 yıllık ’Gülan’ bayramı korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bin 200 yıldır kutlanan en eski geleneklerden biri olan ’Gülan’ bayramı korona virüsü nedeniyle iptal edildi.
Silvan İlçesinde bin 200 yıldır geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen ’Gülan’ bayramı, her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Mervani hükümdarlığından bu yana geleneksel olarak sürdürüldüğü belirtilen ’Gulan’ bayramı, Silvan ilçesinde her yıl 14 Mayıs günü kutlanıyor. Ailelerin sabah saatlerinde park ve bahçelere akın ederek coşkulu bir şekilde kutladığı bayram bu yıl korona virüs nedeni ile iptal edildi. Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl korona virüs salgını nedeni ile iptal edildiği kaydedildi.

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