Diyarbakır'da terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen: "Terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıf-kültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik" "Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle Vakıflar Haftası etkinlikleri ve geziler yapılmayacak"

Diyarbakır'da korona virüs salgını nedeni ile Vakıflar Haftası etkinliklerinin yapılmayacağı kaydedildi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, terör saldırılarından zarar gören 23 eserin çoğunun restore edildiğini söyledi.

Her yıl mayıs ayının 2'nci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası programlarını, bu yıl korona virüs dolayısıyla gerçekleştiremeyeceği bildirildi. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Konağında basın mensupları ile bir araya gelen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, çalışmalar ve tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurumsal kimliği ve çalışmaları hakkında bilgi veren Evsen, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl olmak üzere 4 ilimiz var. Müdürlüğümüz, Vakıflar Genel Müdürülüğünün talimatlarıyla kanunlar çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor" dedi.



Terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi

Sur ilçesinde meydana gelen terör olayları neticesinde tahrip edilen tarihi dokuların restore edilmesi yönündeki çalışmalar değerlendirmede bulunan Evsen, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak vakıfkültür varlıklarımız var ve bunların restorasyonları alanlarında çok ciddi işler yaptık. Özellikle 20152016 yıllarındaki terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıfkültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik. İnşallah restorasyonlarını bitirdiğimiz ve pandemi sonrası açılışlarını yapacağımız Hüsrev Paşa Cami ve külliyesi var. Mülkiyeti bizde olan bir çok eserin restorasyon çalışmalarını bitirdik. Bunların içerisinde camiler, hamamlar, kervansaray, sivil mimari konutlar var ve bunların tümünün restorasyon çalışmalarını bitirdik. Projelerini çizdirip kuruldan gerekli onayı aldıktan sonra restorasyonlarına başladık" diye konuştu.



"Üniversite öğrencilerimize burs desteğinde bulunuyoruz"

Tarihi ve kültürel yapılara yönelik restorasyon çalışmalarının yanı sıra kurum olarak yaptıkları sosyal yardımlara da değinen Evsen, "Bunların yanında ayrıca sosyal yardımlarımız var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluğumuzda bulunan illerde her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda, yaklaşık bin öğrenciye burs, engelli ve yetim kardeşlerimize ayda 910 liralık nakdi yardım, 9 yabancı uyruklu vatandaşımıza ve 400 civarı üniversite öğrencimize burs desteğinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



"Geziler ve etkinlikler korona virüs sebebiyle yapmayacağız"

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda yaptıkları çalışmaları aktaran Evsen, "Vakıflar Müdürlüğü olarak misyon vizyonu çerçevesinde gerçek manada güzel işler yaptık. Her yıl mayısın 2'nci haftasında kutlanan Vakıflar Haftasını, bu yıl 11 ile 17 Mayıs tarihleri arasında kutluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda burayı inanç merkezi haline getirdik. Özellikle Eğil ilçesinde iki Peygamber kabri, Hazreti Süleyman Camisinde 27 sahabenin bulunduğu türbeler, Mardin'de Sultan Şeyhmus mezarı ve Nusaybin'de Zeynelabidin ile Siti Zeynep Külliyelerinde yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla bölgeyi adeta inanç merkezi haline getirdik. Tabi korona virüs salgınından dolayı her yıl yapmış olduğumuz etkinlikleri ve gezileri bu yıl erteledik. Geziler ve etkinlikler korona virüs sebebiyle yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

