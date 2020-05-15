Diyarbakır'da terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen: "Terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıf-kültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik" "Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle Vakıflar Haftası etkinlikleri ve geziler yapılmayacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbakır'da terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen: "Terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıf-kültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik" "Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle Vakıflar Haftası etkinlikleri ve geziler yapılmayacak"

İHA

Diyarbakır'da korona virüs salgını nedeni ile Vakıflar Haftası etkinliklerinin yapılmayacağı kaydedildi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, terör saldırılarından zarar gören 23 eserin çoğunun restore edildiğini söyledi.

Diyarbakır'da terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen: "Terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıf-kültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik" "Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle Vakıflar Haftası etkinlikleri ve geziler yapılmayacak"

Diyarbakır'da korona virüs salgını nedeni ile Vakıflar Haftası etkinliklerinin yapılmayacağı kaydedildi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, terör saldırılarından zarar gören 23 eserin çoğunun restore edildiğini söyledi.
Her yıl mayıs ayının 2'nci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası programlarını, bu yıl korona virüs dolayısıyla gerçekleştiremeyeceği bildirildi. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Konağında basın mensupları ile bir araya gelen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, çalışmalar ve tedbirler hakkında açıklamada bulundu. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kurumsal kimliği ve çalışmaları hakkında bilgi veren Evsen, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl olmak üzere 4 ilimiz var. Müdürlüğümüz, Vakıflar Genel Müdürülüğünün talimatlarıyla kanunlar çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor" dedi.

Terör olaylarından zarar gören yapılar restore edildi
Sur ilçesinde meydana gelen terör olayları neticesinde tahrip edilen tarihi dokuların restore edilmesi yönündeki çalışmalar değerlendirmede bulunan Evsen, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak vakıfkültür varlıklarımız var ve bunların restorasyonları alanlarında çok ciddi işler yaptık. Özellikle 20152016 yıllarındaki terör saldırılarından dolayı Sur ilçemizde 23'e yakın vakıfkültür varlığımız büyük zarar görmüştü. Bunlardan çoğunun restorasyonu tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştirdik. İnşallah restorasyonlarını bitirdiğimiz ve pandemi sonrası açılışlarını yapacağımız Hüsrev Paşa Cami ve külliyesi var. Mülkiyeti bizde olan bir çok eserin restorasyon çalışmalarını bitirdik. Bunların içerisinde camiler, hamamlar, kervansaray, sivil mimari konutlar var ve bunların tümünün restorasyon çalışmalarını bitirdik. Projelerini çizdirip kuruldan gerekli onayı aldıktan sonra restorasyonlarına başladık" diye konuştu.

"Üniversite öğrencilerimize burs desteğinde bulunuyoruz"
Tarihi ve kültürel yapılara yönelik restorasyon çalışmalarının yanı sıra kurum olarak yaptıkları sosyal yardımlara da değinen Evsen, "Bunların yanında ayrıca sosyal yardımlarımız var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluğumuzda bulunan illerde her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda, yaklaşık bin öğrenciye burs, engelli ve yetim kardeşlerimize ayda 910 liralık nakdi yardım, 9 yabancı uyruklu vatandaşımıza ve 400 civarı üniversite öğrencimize burs desteğinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Geziler ve etkinlikler korona virüs sebebiyle yapmayacağız"
Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda yaptıkları çalışmaları aktaran Evsen, "Vakıflar Müdürlüğü olarak misyon vizyonu çerçevesinde gerçek manada güzel işler yaptık. Her yıl mayısın 2'nci haftasında kutlanan Vakıflar Haftasını, bu yıl 11 ile 17 Mayıs tarihleri arasında kutluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda burayı inanç merkezi haline getirdik. Özellikle Eğil ilçesinde iki Peygamber kabri, Hazreti Süleyman Camisinde 27 sahabenin bulunduğu türbeler, Mardin'de Sultan Şeyhmus mezarı ve Nusaybin'de Zeynelabidin ile Siti Zeynep Külliyelerinde yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla bölgeyi adeta inanç merkezi haline getirdik. Tabi korona virüs salgınından dolayı her yıl yapmış olduğumuz etkinlikleri ve gezileri bu yıl erteledik. Geziler ve etkinlikler korona virüs sebebiyle yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 256’ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 256’ncı gününde
Diyarbakır'da 'sosyal mesafeli gelinlik' Diyarbakırlı tasarımcı, sosyal mesafeyi düşünerek 500 metre tülle 12 metrekarelik gelinlik tasarladı Bir haftada tamamlanan gelinlikte maske de unutulmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'sosyal mesafeli gelinlik' Diyarbakırlı ...
Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gençler, 42 gün sonra sokakta
Diyarbakır’da hayvan otlatılması kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hayvan otlatılması kavgası: 1 ölü
Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda düğünler yapılabilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tekin: Tedbirler alınırsa haziranda ...
HDP önündeki eylemde 255'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 255'inci gün
HDP önündeki eylemde 255'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 255'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 255’inci gününde
DESOB yönetiminden Başkan Beyoğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER DESOB yönetiminden Başkan Beyoğlu'na teşekkür ...
Silvan’da bin 200 yıllık ’Gülan’ bayramı korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Silvan’da bin 200 yıllık ’Gülan’ bayramı korona virüs ...
Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesinde Covid-19 hasta sayısında düşüş
Silvan'da elektrik ekipleri arızalara anında müdahale ediyor
YEREL HABERLER Silvan'da elektrik ekipleri arızalara anında müdahale ...
Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı yeniden görevde
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı yeniden ...
Eğil Kaymakamı İdris Arslan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yardım çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Eğil Kaymakamı İdris Arslan Vefa Sosyal Destek ...
Dicle HEM salgın sürecinde ilçenin koruyucu ekipman ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Dicle HEM salgın sürecinde ilçenin koruyucu ekipman ...
Bağlar Belediyesi mahallenin 20 yıllık asfalt sorununu çözdü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi mahallenin 20 yıllık asfalt ...
Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı dezenfektan otomatına büyük ilgi İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: “Ortadoğu ve Avrupa’dan akıllı dezenfektan otomatı için yoğun bir talep var” “Dezenfektan tünellerindeki dezenfektan yüze ve gözlere zarar verebilir”
YEREL HABERLER Yerli ve milli sermaye ile üretilen akıllı ...
Tarlada su borularının çalındığı haberi asılsız çıktı Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün meydana gelen olayın hırsızlık değil, tarla sahiplerinin kendilerinden habersiz döşenen boruları sökmesi olduğu anlaşıldı
YEREL HABERLER Tarlada su borularının çalındığı haberi asılsız ...
Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarlada su borularını kesen hırsızlar suçüstü ...
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
YEREL HABERLER Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Diyarbakır’da 327 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 327 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo ...
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından kan bağışı
YEREL HABERLER Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından kan bağışı
Diyarbekirspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'da korona virüs testleri negatif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X