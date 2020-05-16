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Korona virüs sessizliği Diyarbakır'da doğal güzellikleri ortaya çıkardı Diyarbakır’da korona virüsü fırsat bilen fotoğrafçılar tarihi mekanlarda deklanşöre bastı

İHA

Diyarbakır'da normal zamanlarda insan yoğunluğunun fazla olduğu tarihi On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağı, korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü. Bu durumu fırsat bilen fotoğraf tutkunları, tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çekti.

Korona virüs sessizliği Diyarbakır'da doğal güzellikleri ortaya çıkardı Diyarbakır’da korona virüsü fırsat bilen fotoğrafçılar tarihi mekanlarda deklanşöre bastı

Diyarbakır'da normal zamanlarda insan yoğunluğunun fazla olduğu tarihi On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağı, korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü. Bu durumu fırsat bilen fotoğraf tutkunları, tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çekti.
Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağının korona virüsü sonrası yeni görünümü fotoğraf tutkunlarının ziyaret noktası haline geldi. Uzun yıllar sonra ilk defa boş kalan tarihi mekanları gezen sanatseverler, doğal güzellikleri fotoğrafladı.
Yüz yıllardır bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın gün yüzüne çıkan güzelliklerini arşivleyip ücretsiz bir şekilde dağıtım gerçekleştirdiklerini kaydeden Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, doğanın yeni armağanları için deklanşöre bastıklarını kaydetti. Kılıçoğlu, "Pandami ile beraber değişen yaşam alışkanlıklarımızın, olumlu etkilerinin göründüğü doğal alanlardan biri olan On Gözlü Köprüdeyiz. Dicle Nehri üzerinde 6. yüz yılda kurulmuş olan 10 gözlü köprü, bugünlerde sessizliğe büründü, pandemi dönemindeki eski yoğunluk ve kalabalığı yok. Dicle Nehri bugünlerde her zamankinden daha temiz akıyor, On Gözlü civarında suyun biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Tarihi ve doğa fotoğraflar için güzel bir zamanlama. Bizde bu zamanı değerlendirerek, Diyarbakır’da tarihi ve kültürel mekanlarını belgeliyoruz. Bunları bizden sonraki kuşaklar için arşivliyor, tüm arşivimizi de ücretsiz olarak isteyen herkese paylaşıyoruz. Bizim bugün yaptığımız çalışmalar, bizden sonraki kuşakların göremeyeceği, tarihi fotoğrafları ve anları belgelemek. 100 yıl sonra yaşanan pandemi döneminde On Gözlü ve Diyarbakır'ı ilk defa boş gördük, burada normalde iğne atsanız yere düşmez. Bugünleri fotoğraflayarak, Diyarbakır’ın barındırdığı tarihi kültür ve mirası ile hazır bir fotoğraf stüdyosu zaten. Fotoğrafçıların yoğun olarak geldiği, fotoğrafladığı müthiş bir mimari kent. Fotoğraf çekmek isteyenler şuanda bulunduğumuz Hevsel Bahçeleri 180’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ornito ve portre fotoğrafları için müthiş bir alan tüm dostlarımızı bekliyoruz" dedi.
Uzul yıllar sonra ilk defa boş kalan tarihi On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağı'nın güzellikleri drone ile havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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