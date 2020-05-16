Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi´ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-05-16 21:16:53<br>
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