Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kızılay’a kan bağışı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başlanlığı ekipleri, Kızılay'ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan stoklarını düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla Şanlıurfa yolu Yenihal Kavşağında bulunan Kızılay'a ait kan bağışı toplama aracına giderek bağışta bulunan zabıta ekipleri, herkesi kan vermeye davet etti.

İlk etapta 60 kişilik grupla kan bağışında bulunan zabıta çalışanları 'Kan bağışı hayat kurtarır' diyerek kan verdiklerini ve düzenli aralıklarla da bunu sürdüreceklerini söyledi.

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