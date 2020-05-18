Şırnak Üniversitesi Rektöründen iddialara cevap Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan: “Şırnak Üniversitesi olarak, terör örgütleri konusunda netiz ve örgütlere karşı liderlik yürütüyoruz” “FETÖ’yü hedef aldığını iddia eden gazete FETÖ’nün taktiklerini uyguluyor, bu da FETÖ’nün işine geliyor” “Eğer ki bir bağlantı varsa gerekeni yapmak benim boynumun borcu”

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversiteleri ve hocaları hakkında çıkan iddialara cevap vererek, “Suçlamaları asla kabul etmiyoruz ve bu yıpratma dönük bir haber. FETÖ’yü hedef aldığını iddia eden gazete FETÖ’nün taktiklerini uyguluyor, bu da FETÖ’nün işine geliyor. Ben üniversitemize, öğretim üyelerimizi korumak ve onlara atılan iftiraları açığa çıkarmak zorundayım. Eğer ki bir bağlantı varsa gerekeni yapmak benim boynumun borcu” dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversitelerindeki hocalar hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı gazetelerin basın meslek ilkelerini hiçe sayarak, bugünlerde Şırnak Üniversitesinin kurumsal yapısına sürekli saldırdığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Özellikle bazı hocalarımızı, açık isim yazarak hocalarımızı suçluyor, karşı görüş, mahkeme, delil olmadan insanları suçlu durumunda infaz yapmaya çalışıyor. Güya sosyal medya hesaplarından FETÖ’nün elebaşları ile görüş alışverişinde bulunmuş. Biz Şırnak Üniversitesi olarak o kadar temkinli, dikkatli ve bu terör örgütleri konusunda net olarak örgütlere karşı mesafesi olan liderlik yürütüyoruz. Buna rağmen bu tür haberlerin çıkması o örgütlerin taktiği gibi sahte hesaptan bir birine yazıyorlar. Şimdi ben köşe yazarları ve o gazetenin yöneticilerine biz savcılıkta suç duyurusunda bulunduk, bu adam masum çıkarsa siz ne yapacaksınız, özür mü dileyeceksiniz, özür dileyerek bunu geçiştirmek olur mu” diye konuştu.



“Amaç Şırnak Üniversitesinin ilerlemesini engellemek”

Gazetenin birçok haber yaptığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Bir profesör yanında doçent eşi ile beraber geldi, bende sevindim Şırnak Üniversitesine bir profesör ve doçent kazandırdık diye. Gazete isimlerini vererek bunu haber yaptı. Bakın biz burada zor şartlarda hoca buluyoruz. Sizin yaptığını haberlerden dolayı gelecek olan da bir kere daha düşünmek zorunda kalıyor. Diğer bir haber ise FETÖ’cü hocanın Harran’dan getirildiği söyleniyor, bu hocamızda bizim rektör yardımcımız. Amaçları Şırnak Üniversitesinin ilerlemesini engellemek, kurumumuzu yıpratmaya çalışıyorlar. Böyle bir haber çıktığında rektörü arayıp sorsalar biz de buna göre soruşturma açıp sonucunu söyleriz” şeklinde konuştu.



“Adam doçentlik kadrosunu 3 yıl sonra aldı”

Basın şimdi de İ.E.’nin hızlı yükseldiğine ilişkin haberlerin yer aldığını vurgulayan Rektör Erkan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi de basında bu arkadaşlar İ.E. hızlı yükseliyor dedi, adam doçentlik kadrosunu bile 3 yıl sonra aldı Allah’tan korkun. Yani bu FETÖ’cü olsaydı, 10 günde alırdı. Şu anda Şırnak Üniversitesinde hiçbir akademisyenimiz norm kadroya takılmadan 30 gün bekleme ile kadrolarını alabiliyor. Bu arkadaş ben geldiğimde doçent kadrosuna atadım, bu arkadaş doçent olduğu halde 3 yıla yakın yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Hızlı yükselme yok, şu an mahkemeyle ilgili bir sıkıntı çıkmasa profesör unvanı alacaktır. Suçlamaları asla kabul etmiyoruz, bu yıpratmaya dönük bir haber. Gazete FETÖ’yü hedef aldığını iddia ederken FETÖ’nün taktiklerini uyguluyor, bu da FETÖ’nün işine geliyor. Ben üniversitemize, öğretim üyelerimizi korumak ve onlara atılan iftiraları açığa çıkarmak zorundayım. Eğer ki bir bağlantı varsa gerekeni yapmak benim boynumun borcu. Biz Şırnak Başsavcılığına başvurduk bu olay incelenmede, hem de bu arkadaş Diyarbakır Başsavcılığına kendi isteği ile telefonunu teslim ederek inceleme istemiş. Personelimden de örgüt ile bağlantılı olan ve devlet büyüklerimize hakaret edenleri hepsini ihraç etmişizdir ve bu konuda tavrımız nettir. En büyük gücümüz haklılığımızdır, Şırnak Üniversitesine itibar suikastı yapmak isteyenler amacına ulaşamayacaktır.”

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