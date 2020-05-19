Terörün izlerinin silindiği Sur’da esnaf iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı

Terörün izlerinin silindiği ve huzurun hakim olduğu Diyarbakır'ın sur ilçesinde esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile iş yerlerinin girişini Türk bayrakları ile donattı.

Bir dönem teröristlerin kazdığı hendek ve barikatlarla gündeme gelen Sur ilçesi terörün izlerinin silinmesinin ardından küllerinden doğdu. İlçe esnafı, terörün kökünün kazınmasının ardından iş yerlerinin girişlerini bayraklarla donattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçedeki iş yerlerinin önüne bayrak yerleştirildi.



"Akşam inşallah kısmet olur İstiklal Marşımızı beraber okuruz"

Yıllardır asamadıkları bayrakları tekrar asmaya başladıklarını ifade eden Sur esnafı Umut Karahan, "Sıkıcı ve yaşanmasını istemediğimiz olaylardan dolayı uzun zamandır iş yerlerimize bayrak asamıyorduk. Sıkıntılarımız vardı ve bu sıkıntılarımız çözüldü. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bayraklarımızı astık. Akşam da inşallah kısmet olur İstiklal Marşımızı beraber okuruz" dedi.

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