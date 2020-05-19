Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde hafriyat döküldüğü iddiası Sur Belediyesi ekipleri bölgede inceleme ve temizlik çalışması başlattı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçelerine hafriyat döküldüğü iddiası üzerine harekete geçen Sur Belediyesi ekipleri, alanda incelemelerde bulunup temizlik çalışması başlattı.

UNESCO Dünya kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine hafriyat döküldüğü iddiası üzerine Sur Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Hafriyat döküldüğü iddia edilen alanda yapılan incelemede hafriyat dökümünün 67 yıllık bir süre zarfında yapıldığı, bahçe sahiplerinin bataklık olan yerleri bahçeye dönüştürmek için bu yolu izledikleri tespit edildi. Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından harekete geçen belediye ekiplerdi, önceki dökülen hafriyatları bataklık alanlardan çıkararak temizledi.

Sur Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında İlçemizde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinde hafriyat dökümü yapıldığı haberlerine ilişkin olarak, bahse konu alanda yapılan incelemede hafriyat dökümünün 67 yıllık bir süre zarfında yapıldığı, bahçe sahiplerinin bataklık olan yerleri bahçeye dönüştürmek için bu yolu izledikleri izlenimi edinilmiştir. Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bugün alanda çalışmalar başlanılarak, dökülen hafriyatlar gün boyu ekiplerce bertaraf edilecektir. Alanda hafriyat döken kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlere konu edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını ve izinsiz alanda döküm yapıldığını tespit etmeleri durumunda derhal ilgili birimlere bildirmelerini rica ediyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.