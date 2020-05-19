HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 260'ıncı günde Anne Solmaz Örünç, oğlu Baran’a seslendi: “Oğlum baban ölüm döşeğinde, ölmeden gel, helallik iste”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 260 günü geride bırakırken, oğlu Baran Örünç için eylemde olan Solmaz Örünç, oğluna çağrıda bulunarak, “Ben ölümü göze alıp buraya geldim ve oğlum baban ölüm döşeğinde ve hastadır. Kaç gel teslim ol ve baban ölmeden helallik iste” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 260. gününe girdi. Van'dan gelip 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Baran Örünç için evlat nöbetine katılan Solmaz Örünç, 260 gündür HDP il binası önünde olduğunu belirterek evladına adalete teslim olması çağrısında bulundu.



“Ölümü gözüme aldım da HDP’nin kapısına geldim”

Eşini çocuklarını bu ramazan ayında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle eşi ve diğer çocuklarının evde yalnız bıraktığını belirten anne Örünç, “Ben korona virüs hastalığını ve kendi hastalığımı dinlemedim buranın kapısı önüne gelerek ölümü göze aldım da geldim. HDP’liler de biraz vicdan var ise onların vekilleri de çocuklarını dağa gönderirler. Onların çocukları göndersin bende bir oğlumu onların için feda ederim. Ama onlar çocuklarını göndermezler ve onlar çocuklarını Amerika’da okutuyorlar benim gibi garibanların çocuklarını götürüp öldürtüyorlar ve sonra özel lüks araç alıyorlar kendilerine” dedi.



“Seni almadan buradan gitmem oğlum”

Oğlu Baran’a çağrıda bulunan anne Örünç, “Benim oğlum eğer sesimi dinliyor ise gelsin babası ölüm döşeğindedir ve gelsin babasından helallik alsın. Oğlum gel adalete teslim ol. Sizi belki orada korkutuyorlar kaçarsanız cezaevine koyalar. Öyle bir şey yok oğlum kaç gel teslim ol adalete ve ben seni almadan gitmeyeceğim” diye konuştu.

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