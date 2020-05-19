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Diyarbakır’da güneşli havayı gören vatandaşlar sokağa çıktı Caddelerde gezen ve parkları dolduran vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İHA

Diyarbakır'da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen parkları ve sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Sur ilçesinin Gazi Caddesinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşmaya devam ederken, Yenişehir ilçesinde ise parklarda oturarak sosyal mesafeyi hiçe saydılar.

Diyarbakır’da güneşli havayı gören vatandaşlar sokağa çıktı Caddelerde gezen ve parkları dolduran vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Diyarbakır’da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen parkları ve sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Sur ilçesinin Gazi Caddesinde vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşmaya devam ederken, Yenişehir ilçesinde ise parklarda oturarak sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına Türkiye’de 4 bin 171 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, yetkililerin uyarılarına ve 'Evde kal' çağrılarına bazı Diyarbakırlı vatandaşların uymadığı görüldü. Vatandaşların birçoğu özellikle tarihi Sur ilçesindeki Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolaşarak alışveriş yaparken, Yenişehir ilçesi bölgesine bakan tarihi surların altındaki parklarda ise vatandaşlar 10 kişilik gruplar şeklinde oturarak sohbet edip sosyal mesafeyi hiçe saydı. Çocukların da aileleri tarafından sokağa çıkarıldığı kameraya yansırken, kent genelinde araç yoğunluğu nedeni ile ise trafiğin zorlukla ilerlediği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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