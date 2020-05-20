Doç. Dr. Velat Şen: Çocukların yüzde 90'ı virüsü evde kapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doç. Dr. Velat Şen: Çocukların yüzde 90'ı virüsü evde kapıyor

DHA

Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ile Pandemi Hastanesi Covid-19 Çocuk Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Velat Şen, koronavirüse yakalanan çocukların yüzde 90'ının virüse evde yakalandığına dikkat çekerek, "Burada sosyal mesafenin, el hijyeninin ve bağışıklık sistemini çok diri tutmanın önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi. Çin'de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Kronik hastaların daha yoğun bulaştığı koronavirüs, çocuklar...

Doç. Dr. Velat Şen: Çocukların yüzde 90'ı virüsü evde kapıyor

<br>Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ile Pandemi Hastanesi Covid-19 Çocuk Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Velat Şen, koronavirüse yakalanan çocukların yüzde 90'ının virüse evde yakalandığına dikkat çekerek, "Burada sosyal mesafenin, el hijyeninin ve bağışıklık sistemini çok diri tutmanın önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.<br>Çin'de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Kronik hastaların daha yoğun bulaştığı koronavirüs, çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ile Pandemi Hastanesi Covid-19 Çocuk Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Velat Şen, Diyarbakır'da bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan 30 dolayında çocuğu tedavi ettiklerini söyledi. Şu an sadece 3 çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiğini anlatan Şen, koronavirüsün çocuklarda çok daha ağır seyrettiğine dikkat çekti.<br>'MAALESEF ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORUNAMADI'<br>Özellikle birtakım hastalığı olan çocuklarda çok farklı bulguların oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Şen, "Yaklaşık 30 civarında hastamız oldu. Bunların bazılarını yoğun bakımda takip etmek zorunda kaldık. Şu an serviste 3 hastamız kaldı. Özellikle şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi bağışıklık sistemi bozukluğu olan hastalarımızın tedavilerinin mutlaka hastanede yatırılarak takip edilmesi lazım. Biz bu hastalarımızı kabul ettikten sonra büyük bir ekip olarak tüm kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giydikten sonra ilk önce acil triyajını yapıyoruz. Daha sonra serviste de bunların her birinin muayenelerini ve takiplerini yapıyoruz. Virüs ilk çıktığında aslında çocuklarda hafif, genellikle asemptomatik seyrediyor diye bir algı vardı. Bu nedenle de maalesef çocuklarımız çok korunamadı. Ancak zaman ilerledikçe gördük ki koronavirüs çocuklarda çok daha ağır seyredebiliyor. Özellikle de bir takım hastalığı olan çocuklarda çok farklı bulgular var. Solunum sistemi dışında bulgularla da seyredebiliyor. Bu nedenle özellikle şu dönemde yüksek ateşle, geçmeyen öksürükle, şiddetli karın ağrısıyla ve genel durum bozukluğu olan çocuklarda mutlaka koronavirüsten şüpheleniyoruz ve ona yönelik tetkiklerimizi yapıyoruz. Koronavirüs gerçekten artık daha hafif seyretmeye başlıyor. Yazın havaların ısınmasıyla beraber seyir biraz daha hafifledi" diye konuştu.<br>'ÇOCUK VAKALARIN YÜZDE 90'I EV İÇİ TEMASTAN KAYNAKLANIYOR' <br>Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamak gerektiğini anlatan Doç. Dr. Şen, çocukların koruması gerektiğini dikkat edilmesi gerektiğinin uyarısında bulunarak, şunları söyledi:<br>"Biz çocuklarımızı koruyamazsak erişkinlerimizi de koruyamayız. Şunu çok iyi biliyoruz ki, çocuk vakalarımızın yüzde 90'ı ev içi temastan koronavirüsü kapıyor. Dolayısıyla burada sosyal mesafenin el hijyeninin ve bağışıklık sistemini çok diri tutmanın önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şu ana kadar serviste en küçük yatırdığımız çocuğumuz 3 aylıktı ama bununla beraber 7 aylık, 10 aylık, 11 aylık çocuklarımızı da yatırdık. 3 ay ile 18 yaş arasında çocuklarımızı yatırıp tedavilerini düzenledik."<br>Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fesih Aktar da hastanenin 5'inci katını çocuk hastalar için tahsis ettiklerini belirterek, "Şu an mevcut 8 yataklı bir kliniğimiz. Aynı şekilde yine hastanemizin en alt katında ihtiyaç halinde kullandığımız yine 8 yataklı ve ayrı izolasyon alanları olan bir yoğun bakım ünitemiz de var. Buradaki hizmetimiz bir bütün olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindedir. Burası idarecilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte büyük bir ekiple çocuklarımızın temel sağlık hizmetlerinin ve takiplerinin yapıldığı bir alan olarak kullandığımız bir alan" diye konuştu.<br>'NEFESİM KESİLİYORDU'<br>Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Deniz Topuz, ilk belirti olarak ateşinin çıktığını anlatarak, "Nefesim kesiliyordu. Öksürük çok yoktu ama ağzımın tadı da yoktu. Bir tat alamıyordum. Korkuyordum. Annemin de öksürüğü vardı. Test yaptırdık annem negatif çıktı. Ben de test yaptırdığımda pozitif çıktı. Tedaviye alınmamın ardından ağzımın tadı geri geldi. Biraz nefesim kesiliyor ama iyiyim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-20 08:51:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Vali Güzeloğlu 19 Mayısı İstiklal Marşı okuyarak kutladı
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu 19 Mayısı İstiklal Marşı okuyarak ...
Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı ...
Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı ...
HDP önündeki eylemde 260'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 260'ıncı gün
Büyükşehir Belediyesi gıda ve kuaför denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi gıda ve kuaför denetimlerini ...
Diyarbakır’da güneşli havayı gören vatandaşlar sokağa çıktı Caddelerde gezen ve parkları dolduran vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da güneşli havayı gören vatandaşlar sokağa ...
UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor (2)
YEREL HABERLER UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor (2)
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 260'ıncı günde Anne Solmaz Örünç, oğlu Baran’a seslendi: “Oğlum baban ölüm döşeğinde, ölmeden gel, helallik iste”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 260'ıncı ...
Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Türkiye’de 2 ayda korona virüs salgınında 128 işçi hayatını kaybetti İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: “Sağlık Bakanlığının açıkladığı güvenliği mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir” “Ölümler, yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandı"
YEREL HABERLER Türkiye’de 2 ayda korona virüs salgınında 128 işçi ...
Çınarlı 4'üncü sınıf öğrencisi Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında 1'inci oldu
YEREL HABERLER Çınarlı 4'üncü sınıf öğrencisi Uluslararası Kanguru ...
Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde hafriyat döküldüğü iddiası Sur Belediyesi ekipleri bölgede inceleme ve temizlik çalışması başlattı
YEREL HABERLER Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Hevsel ...
Terörün izlerinin silindiği Sur’da esnaf iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı
YEREL HABERLER Terörün izlerinin silindiği Sur’da esnaf iş yerlerini ...
Aralarında husumet bulunan aileler, sosyal mesafeye uyup maske takarak barıştı
YEREL HABERLER Aralarında husumet bulunan aileler, sosyal mesafeye ...
Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü
Dicle Vadisi'ne leylek akını
YEREL HABERLER Dicle Vadisi'ne leylek akını
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanları ücretsiz tıraş ediyor
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanları ücretsiz ...
Diyarbakır’da maskesiz dolaşanlara cezai işlem uygulandı Gece bekçileri korona kovaladı Basın mensuplarına saldırmaya çalıştılar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da maskesiz dolaşanlara cezai işlem ...
Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını ...
Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 ...
İtfaiyenin merdiveni kırıldı, bayrak asan işçiler yere düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER İtfaiyenin merdiveni kırıldı, bayrak asan işçiler ...
Şırnak Üniversitesi Rektöründen iddialara cevap Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan: “Şırnak Üniversitesi olarak, terör örgütleri konusunda netiz ve örgütlere karşı liderlik yürütüyoruz” “FETÖ’yü hedef aldığını iddia eden gazete FETÖ’nün taktiklerini uyguluyor, bu da FETÖ’nün işine geliyor” “Eğer ki bir bağlantı varsa gerekeni yapmak benim boynumun borcu”
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi Rektöründen iddialara ...
HDP önündeki eylemde 259'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 259'uncu gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X