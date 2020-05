Karantinada kalan vatandaşlara Kadir Gecesinde tatlı ikramı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Halid Bin Velid Öğrenci Yurduna yerleştirilerek karantina sürecine alınan vatandaşları Kadir Gecesinde ziyaret edip tatlı ikram etti.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesinde Diyarbakır'da karantinada kalan vatandaşları duygulandıran bir jeste imza attı. Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında Kazakistan'dan getirilerek Halid Bin Velid öğrenci Yurdu'na tedbir amaçlı olarak yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Başkan Beyoğlu, tatlı ikramında bulunarak her hangi bir sorunları olup olmadığını sordu. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile birlikte ziyaret ettiği vatandaşlarla görüşen Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.



"Devletimiz bu süreçteki başarısıyla dünyaya örnek oldu”

Vatandaşların Diyarbakır'da huzur ve güven içerisinde olduğunu belirten Beyoğlu, “Devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu başarılı mücadele korona virüs sürecinde dünyaya örnek oldu. Devletimiz hem kendi vatandaşlarını mağdur etmedi hem de dünyanın her yerine başka milletlere ve devletlere yardım eli uzattı. Böyle bir lidere ve devlete sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sizler karantina bitene kadar burada bereketi ve misafirperverliği ile nam salan kadim kentimizin misafirlerisiniz” dedi.

Karantinada kalan vatandaşlar da manevi anlamı çok fazla olan Kadir Gecesindeki anlamlı ziyaret ve tatlı ikramı nedeniyle Başkan Beyoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu, ziyaret sırasında yurt bahçesine kendi adına fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan anısına dikilen fidanları da sulayan Başkan Beyoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.