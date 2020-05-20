Diyarbakırlı kuyumcudan vatandaşlara anlamlı hediye

Diyarbakır’da bir kuyumcu, Kadir Gecesi dolayısıyla bin kişiye hediye paketi dağıttı.

Diyarbakır’da Yüksel Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, Kadir Gecesi dolayısıyla bin kişiye hediye paketi dağıttı. Hazırlanan hediye paketleri, Derman Baba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Kuyumcu Mehmet Yüksel, her yıl Ramazan ayında toplu iftarlar vererek ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerle birlikte iftar yaptıklarını, bu dönem korona virüs nedeni ile iftar programı gerçekleştirmediklerini söyledi. Yüksel, “Bunun yerine, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla daha önceden hazırladığımız bin adet hediye paketlerimizi, Derman Baba ile beraber vatandaşlarımıza dağıttık. Dağıtım esnasında, bayanlara ayrı, erkeklere ayrı sıra oluşturup, sosyal mesafe ve temas hususlarına riayet ettik. Öğleden sonra başladığımız yardım paketlerinin dağıtımını, iftara yakın bir saatte tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dağıtım için özellikle Kadir Gecesini bekledik. Kısmet olursa, önümüzdeki süreçte de ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimize yardımlar ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Derman Baba lakaplı Yılmaz Acu ise Mehmet Yüksel’in yardımlarını dağıtmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Hediyelerini alan vatandaşlar da Yüksel ve Acu’ya teşekkür etti.

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