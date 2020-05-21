Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi

<br>Selim KAYAMehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da tatlıcılar, Ramazan Bayramı öncesi kadayıf ve baklava siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bayramlarda tatlı tüketiminin gelenek olduğunu belirterek, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve üretim malzemeleri ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi. <br>Diyarbakır'daki tatlı imalathaneleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesailerine başladı. Bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen siparişleri yetiştirmek için günde 3 vardiya çalıştıklarını söyleyen tatlı imalatçısı Yılmaz Elaldı, üretim tesislerinde koronavirüs tedbirlerini de aldıklarını söyledi. 3 fabrikasında ürettiği tatlıları Diyarbakır'ın çeşitli semtlerindeki 18 şubesinde satışa sunan Elaldı, "Bayram hazırlığı son sürat devam ediyor. Günde 2, zaman zaman 3 vardiya çalışıyoruz. Bölgemizden siparişlerimiz çok yüksek. Bölgeden çok fazla sipariş var, bu siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Koronavirüse karşı önlemlerimizi almış bir şekilde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada arife günü gelen müşterilerimizden ricamız, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Bu özellikle ricamızdır" dedi. <br>Elaldı, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, tatlı siparişlerini ev ve iş yerlerine ulaştırmak için kurye dönemini başlattığını hatırlatarak, bayram sürecin de bu uygulamanın devam edeceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA<br>2020-05-21 08:49:08<br>

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