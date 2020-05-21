Diyarbakır’da toplu taşıma araçları denetleniyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti. Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek genelgeye uymalarını istedi. Toplu ulaşımı kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri korona virüsle mücadele süreci tamamlanana kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.