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Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı

İHA

Diyarbakır'da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı

Diyarbakır’da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek merdivenlerden uçtu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, olay sonrası araç sürücüsü otomobili bırakarak bölgeden kaçtı.
Araç bulunduğu yerden çekici yordamı ile çıkarılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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