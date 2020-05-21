Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Diyarbakır’da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek merdivenlerden uçtu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, olay sonrası araç sürücüsü otomobili bırakarak bölgeden kaçtı.

Araç bulunduğu yerden çekici yordamı ile çıkarılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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