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UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'ne dökülen molozlar temizlendi

DHA

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların temizlenme işlemi tamamlandı. Temizlenme işleminin ardından Hevsel Bahçeleri, doğal görünümüne kavuştu. Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen moloz ve...

UNESCO mirası Hevsel Bahçeleri'ne dökülen molozlar temizlendi

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların temizlenme işlemi tamamlandı. Temizlenme işleminin ardından Hevsel Bahçeleri, doğal görünümüne kavuştu.<br>Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlarla kirletilmişti.<br>DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU<br>Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatların görüntülerinin yayınlanması üzerine Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçmişti. Belediye ekiplerinin, önceki gün iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girerek başlattığı molozları kaldırma çalışmaları tamamlandı. Moloz ve hafriyatların temizlenmesinin ardından Hevsel Bahçeleri, eski doğal görünümüne kavuştu.<br>ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR<br>Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hevsel Bahçeleri 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz bir şekilde doğal hayata hizmet edecek" dedi.<br>Öte yandan, Hevsel Bahçeleri'ne moloz ve hafriyat dökenler hakkında başlatılan idari ve adli işlemler ise devam ediyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-05-21 19:39:18<br>

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