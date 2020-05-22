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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da karantinadaki 220 kişi memleketlerine uğurlandı

DHA

Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)KAZAKİSTAN´dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Diyarbakır'da yurda yerleştirilen 220 kişi, 10 günlük karantinanın ardından memleketlerine uğurlandı. Kazakistan'dan, 12 Mayıs günü uçakla Diyarbakır'a getirilen 220 vatandaş, Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Diyarbakır Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, 10 günlük karantinanın ardından bayram öncesi memleketlerine uğurlandı. 220 kişi, AFAD tarafından...

Diyarbakır'da karantinadaki 220 kişi memleketlerine uğurlandı

<br>Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)KAZAKİSTAN´dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Diyarbakır'da yurda yerleştirilen 220 kişi, 10 günlük karantinanın ardından memleketlerine uğurlandı.<br>Kazakistan'dan, 12 Mayıs günü uçakla Diyarbakır'a getirilen 220 vatandaş, Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Diyarbakır Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, 10 günlük karantinanın ardından bayram öncesi memleketlerine uğurlandı. 220 kişi, AFAD tarafından tahsis edilen otobüsler ile sabah saatlerinde doğru yola çıktı.<br>Ramazan Bayramı´nı Hatay'daki ailesiyle geçireceği için mutlu olduğunu söyleyen Ersin Güzel, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Bizi ailelerimize kavuşturdu. Bayramda ailemizle birlikte olacağız. Özellikle Diyarbakır halkına, Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu çalışanlarına çok teşekkürlerimi iletiyorum. Normalde 14 gün kalmamız gerekiyordu, ama alınan kararla 10'uncu gününde evlerimize dönüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-22 13:25:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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