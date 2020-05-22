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Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelince bayram yaparız

DHA

Ahmet ÜNNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'DA, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 263'üncü günde de sürdürdü. 2011 yılında kaçırılan Mehmet Tokay (23) için oturma eylemini sürdüren baba Ömer Tokay, oğlu geldiğinde bayram yapacaklarını söyledi. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne...

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelince bayram yaparız

<br>Ahmet ÜNNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'DA, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına uyarak, 263'üncü günde de sürdürdü. 2011 yılında kaçırılan Mehmet Tokay (23) için oturma eylemini sürdüren baba Ömer Tokay, oğlu geldiğinde bayram yapacaklarını söyledi.<br>Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.<br>13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU<br>Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.<br>'O GELİNCE ANCAK BAYRAM YAPARIZ'<br>Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011 yılında pikniğe gittiği Şırnak'tan dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet Tokay için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı. HDP milletvekillerinin eylemleriyle ilgilenmemesine tepki gösteren baba, oğluna da teslim olması için çağrıda bulundu. Tokay, "263 gündür buradayız. HDP milletvekilleri, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na geldiklerinde bizleri görmelerine rağmen, gelip sormuyorlar. Bizleri görmezden geliyorlar. Neden bu eylemi yaptığımızı bize sormuyorlar. HDP milletvekillerinin terör örgütü PKK'ya sırtlarını dönmeleri gerekiyor. Oğluma da teslim olması için çağrıda bulunuyorum. Kardeşleri, Mehmet gelmeyene kadar bayram yapmayacaklarını söylüyorlar. O gelince ancak bayram yaparız. Oğlum, gel teslim ol. Annen ve babanın kucağına gel. Kardeşlerin seni çok seviyor ve çok özlemiş" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-22 14:43:58<br>

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